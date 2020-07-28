Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ndeki (KKTC) birliklerine sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Samsunlu Er Caner Mayendağı'nın naaşı, gece 23.00 sıralarında askeri uçakla Samsun'a getirildi.

Mersin 'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı, memleketi Samsun 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:19

Kaynak: İHA

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