Son Dakika Haberleri: Şehit Caner Selimoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Caner Selimoğlu son yolculuğuna uğurlandı

39 dakika önce

Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Şehit Caner Selimoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Şehit Selimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreni sonrası, Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyüne götürüldü.

Kardeşleri Ömer ve Taner Selimoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği köyün girişi ve şehit evi, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Taziye esnasında fenalık geçiren şehit yakınlarına, 112 Acil Servis görevlileri müdahale etti.

Yaylacık Camisi'nde İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Selimoğlu'nun naaşı tekbirler ve dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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