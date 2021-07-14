İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti

14.07.2021 22:19

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Fırat Doğan'ın...

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Fırat Doğan'ın tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş Bekçimizin babası Halil İbrahim Doğan'a tesellilerde bulunarak Bekçimize acil şifalar dilediler.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Gökçen, Asayiş, Tören, Şehit, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Seçim sonuçlarına Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Millet iradesi tecelli etti, Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum
21:15 Seçim sonuçlarının ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Yolsuzluk düzenini yıkacağız
21:11 CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kemal istifa" sloganları atılıyor
21:03 Premier Lig'de iki veda! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester küme düştü
20:58 Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan vatandaşlar sokaklara akın etti! İşte yurdun dört bir yanından kareler
20:57 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ittifak ortağı Bahçeli'den ilk açıklama: Milletimiz tarih yazmıştır
20:57 Seçim sonuçlarının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum
20:29 Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk, konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı
20:26 Kılıçdaroğlu'nu satan satana! Oylar sayılırken, "Kazanıyoruz" diyen İYİ Partili isim, sonuçlar netleşince ağız değiştirdi
20:17 Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya liderleri peş peşe tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 21:44:16. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement