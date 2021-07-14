İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Bekçimizin Tedavi Gördüğü Hastaneyi Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş, Süleymanpaşa ilçemizde yaşanan bir asayiş olayına müdahale etmek üzere gittiği olay yerinde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Fırat Doğan'ın tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş Bekçimizin babası Halil İbrahim Doğan'a tesellilerde bulunarak Bekçimize acil şifalar dilediler.