Şehit Çelik'i binlerce kişi uğurladı - Son Dakika
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Şehit Çelik'i binlerce kişi uğurladı

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şehit Çelik'i binlerce kişi uğurladı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şehit Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze namazı cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Şehit Çelik'i tekbirlerle uğurladı. Şehidin yakınları, Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehit Çelik'in naaşı Çomaklı Mahallesi mezarlığına götürüldü. Burada Çelik'in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Defin işleminin ardından Vali Şehmus Günaydın, şehit Çelik'in ailesine Türk bayrağı takdim etti. Öte yandan Çelik'i son yolculuğuna uğurlamak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Şehidin cenaze namazına il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, Çelik'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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