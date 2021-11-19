Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

19.11.2021 12:45

Edinilen son dakika haberine göre Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'ne getirildi.

Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

İSTANBUL - Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'ne getirildi.

Şırnak Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in naaşı gasilhaneden alındı. Şehit Astsubay Geçit'in cenazesi, namazı kılınacağı Ataköy 5. Kısım'daki camiye getirildi. Şehidin eşi kızıyla birlikte ay yıldızlı bayraklı tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin cenazesi başında bekleyen bir askerin de duygulandığı görüldü.

Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi
Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi
Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi
Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şehit Cenazesi namazı kılınmak için camiye getirildi - Son Dakika


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