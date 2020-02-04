Şehit cenazesinde CHP'li vekillerin çelenklerini parçaladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit cenazesinde CHP'li vekillerin çelenklerini parçaladılar - Son Dakika

Şehit cenazesinde CHP'li vekillerin çelenklerini parçaladılar

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan tır şoförü İsmail Akatay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesinde CHP'li vekillerin çelenklerini parçaladılar, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan tır şoförü İsmail Akatay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri parçalayarak, "Yakışmaz buraya. CHP gelmeyecek" dedi.


İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı.


Şehitlerden tır şoförü İsmail Akatay'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Fatma Bahadırlı Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin oğlu 9 yaşındaki Bünyamin, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin diğer çocukları Muhammed (10) ve Enes (4) kardeşlerine sarılarak teselli etti.


Cenaze namazı kılınmadan önce şehidin yakınları CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri parçalayıp tekmeleyerek, "Yakışmaz buraya. CHP gelmeyecek. Koyamazlar buraya CHP falan. Burası siyaset yeri değil" dedi. Şehit yakınlarını polisler sakinleştirdi.


Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, şehidin yakınları ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından İsmail Akatay'ın cenazesi, Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi. - HATAY

Cumhuriyet Halk Partisi, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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