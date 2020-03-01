Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf - Son Dakika

Şehit cenazesinde duygulandıran fotoğraf

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.

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Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.


İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, dün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank'ın cenazesi burada toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyesini askerlere tutma anının fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı. - OSMANİYE

Osmaniye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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