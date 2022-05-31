Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı

31.05.2022 14:24

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 66 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 66 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun ve diğer müştekilerin avukatları katıldı. Bazı CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de duruşmayı takip etti.

Mahkeme Başkanı sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün'ü "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme diğer sanıkları da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "cebir kullanarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cebir kullanarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kişiye yerine getirdiği kamu görevinden dolayı alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlarından cezalandırdı.

Bu kapsamda, 55 sanık 7 ay 15 gün ila 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. Suça sürüklenen 10 çocuğa da 2 yıl 2 ay 10 günden 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildi.

Mahkeme sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.

Adliye önünde basın açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karar duruşmasının ardından adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 21 Nisan 2019'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ve milletvekillerine yönelik bir "linç girişimi" gerçekleştiği belirtti.

Erkek, "Bu linç girişiminin arkasında kimlerin olduğunu kimlerin bunları planladığını ve kimlerin organize ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu linç girişimi planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüstür. Yani bugün Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesinde sonuçlanan bu dava aslında Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeliydi. Ama maalesef siyasallaşan yargı her geçen gün adaleti daha da çürütüyor." ifadelerini kullandı.

Kararı eleştiren Erkek, şunları kaydetti:

"İlginçtir ki cezaların çok büyük bir çoğunluğu yasal imkan olan hepsine hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Yani istinafa gitmek mümkün değil bu suçlarla ilgili. Onun için burada zaten adalet tecelli etmedi. 'Ben pişman değilim' diyen sanığın bile cezasını ertelediler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk sallayan Osman Sarıgün'ü tebrik etselerdi daha iyiydi. Yalnız şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder. Bu dosyalar bir gün gelir yeniden açılır. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. Burada yargılanan ve ceza alan sanıklardan öte bu işi planlayanların, azmettirenlerin, organize edenlerin bir gün mutlaka yargı önünde hesap vereceğini de unutmayacağız."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da kararı "komedi" olarak nitelendirdi.

Özkoç, "Biz diyoruz ki CHP olarak hiçbir güç adaletin üzerinde değildir. Hiçbir güç demokrasinin üzerinde olmayacaktır. Hiçbir güç Türkiye'nin adli makamlarını siyasete alet edemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bütünlüğü buna engel olacaktır." dedi.

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davasında karar açıklandı

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Kaynak: AA

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