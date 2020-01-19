Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler - Son Dakika

Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

6 saat önce

IRAK'ın kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildi.

Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler, System.String[]

IRAK'ın kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildi. Cenaze töreninde tören mangasındaki askerlerin üşüdüğünü görenlerin de montlarını çıkarıp, askerlerin omzuna örtmesi, cenazeye katılanları duygulandırdı.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, geçen Perşembe günü nöbet sırasında teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi meydanında Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları duygulandırdı.Vatandaşların montlarını çıkartıp askerlere giydirmeye çalıştığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şehit Altınayak'ın akrabası Ragıp Altınayak "Mezarlıkta askerler çok üşümüştü. Hatta bir askerimiz çok üşüdüğü için kısa bir baygınlık geçirdi. Oradaki bir büyüğümüzde 'bunlar hepimizin evladı askerlerimiz çok üşüdü montlarımızı verelim de ısınsınlar' dedi. Gençlerimiz de hiç düşünmeden montlarını askerlerimizin üzerine örttüler. Oradakiler duygulandı" dedi.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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