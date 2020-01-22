Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları... - Son Dakika

Ilgın'da şehit piyade er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlere üşümesinler diye kendi montlarını giydiren gençlerden biri o anları anlattı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan er Fevzi Altınayak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmasının ardından cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde toprağa verildiği sırada, tören mangasındaki askerlere üşümesinler diye kendi montlarını giydiren gençlerden Anıl Can Altuntaş (20) askerlerimiz üşürken, bizim montlar içerisinde durmamıza gönlümüz el vermezdi." dedi.

Üniversite öğrencisi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Askerlerimiz üşürken bizim montlar içerisinde sıcakta durmamıza gönlümüz el vermezdi. Biz Türk gençleri olarak asker ve polisimize karşı boynumuz kıldan incedir. Her Türk gencinin hayalinde olduğu gibi, göğsümüzün üzerinde ay yıldızlı üniformayı taşımak bizler için bir şereftir. Bu görüntülerin soğuk kış gününde ülkemizin içini ısıttığını düşünüyorum."

Askerlerin üşüdüğünü düşünen gençlerimiz kendilerini hiçe saymaları bizi gururlandırdı diyen Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Uyanık da, "Bu gençler bizim geleceğimizdir. Gençlik nereye gidiyor diyenlere ise işte cevabı." dedi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen piyade er Fevzi Altınayak, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanmış, törende bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını çıkartıp giydirmelerine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırmıştı.