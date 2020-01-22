Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları... - Son Dakika

Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları...

7 saat önce

Ilgın'da şehit piyade er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlere üşümesinler diye kendi montlarını giydiren gençlerden biri o anları anlattı.

Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları..., System.String[]

Ilgın'da şehit piyade er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlere üşümesinler diye kendi montlarını giydiren gençlerden biri o anları anlattı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan er Fevzi Altınayak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmasının ardından cenazesi memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde toprağa verildiği sırada, tören mangasındaki askerlere üşümesinler diye kendi montlarını giydiren gençlerden Anıl Can Altuntaş (20) askerlerimiz üşürken, bizim montlar içerisinde durmamıza gönlümüz el vermezdi." dedi.

Üniversite öğrencisi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Askerlerimiz üşürken bizim montlar içerisinde sıcakta durmamıza gönlümüz el vermezdi. Biz Türk gençleri olarak asker ve polisimize karşı boynumuz kıldan incedir. Her Türk gencinin hayalinde olduğu gibi, göğsümüzün üzerinde ay yıldızlı üniformayı taşımak bizler için bir şereftir. Bu görüntülerin soğuk kış gününde ülkemizin içini ısıttığını düşünüyorum."

Askerlerin üşüdüğünü düşünen gençlerimiz kendilerini hiçe saymaları bizi gururlandırdı diyen Dığrak Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Uyanık da, "Bu gençler bizim geleceğimizdir. Gençlik nereye gidiyor diyenlere ise işte cevabı." dedi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen piyade er Fevzi Altınayak, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanmış, törende bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını çıkartıp giydirmelerine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırmıştı.

Piyade, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 17:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]