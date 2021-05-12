Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı - Son Dakika

Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı

12.05.2021 15:40
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı, System.String[]

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla Ramazan Bayramı öncesinde şehitler için dualar edildi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla Ramazan Bayramı öncesinde şehitler için dualar edildi. Şehitlikte 2019 yılında Ağrı Doğu Beyazıt'ta PKK tarafından şehit edilen Zekeriya Altunok'un oğlu Ahmet Eren Altunok, babasının kabri başına en sevdiği oyuncak arabasını bıraktı.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz ve şehit aileleri katıldı.

Şehitlerin ve ailelerinin unutulmasının söz konusu olamayacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bizim olmazsa olmazımız olan şehitlerimiz ve onların yakınlarını unutmamız asla söz konusu olamaz. O açıdan bugün burada valiliğimiz, askeri erkanımız, emniyetimiz ve şehitlerimizin yakınları ile pandemi süreci içerisindeki bir anlayış içerisinde şehitlerimizi andık. Müftülüğümüzün yaptığı güzel organizasyon ile okunan dualardan sonra, şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz ve karanfiller bırakıyoruz. İnşallah Allah cennetinde hepimizi buluştursun diye dua ve temennide bulunuyoruz. Biz burada konuşurken nöbetleri başında olan askerlerimize, emniyet mensuplarımıza, pandemi sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza da sağlıklı hayırlı ömürler diliyor ve ayrıca da teşekkür ediyoruz. Tabi ki Kudüs'ü de unutamayız. Orada şehit edilen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet dilerken, elbette yahudinin bu zulmünü kınıyor, ümmetin birlik beraberlik anlayışı içerisinde olduğunda da kimsenin gücünün yetmeyeceğinin de şuuru içerisinde olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Allah bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sarılanlardan eylesin diyor, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmamasını temenni ediyorum. Bayraklarımızı göklerden indirmesin, ezanlarımızı dindirmesin diyor, şehitlerimize tekrardan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz da, "Şehitliği ziyaret etmek isteyen şehit anne ve babalarımızı, şehit eşlerini vefa destek grubundan destek alarak, jandarma ve polislerimizin nezaretinde buraya gelerek şehitlerimizi ziyaret ederek evlerine tekrardan dönüyorlardı. Biz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak her zaman ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduk. Burada da yine bir Ramazan Bayramı öncesinde şehit ailelerimizle birlikte şehitlerimize dua ettik. Şehitlerimiz bizler için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içtiler, bizler de şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in duasının ardından protokol üyelerinin şehit kabirlerine karanfil bırakması ile son buldu. - KAYSERİ

Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı
Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı

Ramazan Bayramı, Kayseri, Mevla, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit çocuğu bayram ziyaretinde babasının kabrine en sevdiği oyuncağını bıraktı - Son Dakika


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