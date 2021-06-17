Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi - Son Dakika

Şehit oğlu Muhammed Eymen Kılınç ve arkadaşlarına İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Mardin 'de bir eve terör örgütü PKK tarafından yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzm. Çvş. Mehmet Kılınç 'ın oğlu Muhammed Eymen Kılınç'a doğum günü sürprizi yapıldı.

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