Şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

6 saat önce

Ordu'da şehit çocuğu olan Efe Akkuş'un doğum günü, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan sürprizle kutlandı.

Şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

Ordu'da şehit çocuğu olan Efe Akkuş'un doğum günü, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan sürprizle kutlandı.


Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, 2012 yılında Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un oğlu Efe Akkuş için sürpriz doğum günü programı düzenledi. Doğum günü pastası ile birlikte aileyi ziyaret eden Bekyürek, Efe Akkuş'un 9'uncu yaş gününü kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran Efe Akkuş, ilk olarak İstiklal Marşı okudu, ardından da yaşıtlarına 'evde kalın' mesajı verdi.


Şehit eşi Songül Akkuş, oğluna yapılan sürpriz doğum günü için ilgililere teşekkür ederken, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ise korona virüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların evlerine giderek hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de doğum günlerini kutladıklarını ifade etti. - ORDU

Akkuş, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

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