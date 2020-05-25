Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı - Son Dakika

Şehit çocuğunun isteğini jandarma unutmadı
2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen'in oğlu Yusuf'un oyuncak isteğini, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerine getirdi.
2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen'in oğlu Yusuf'un oyuncak isteğini, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yerine getirdi.
Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen şehit aileleri ziyaretlerinde, 2015 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Coşkun Sekmen'in oğlu Yusuf'a jandarma ekiplerince uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Suluca Mahallesi'ndeki evde Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette sevincini gizleyemeyen küçük Yusuf ile Karakol Komutanı Özdemir Karabağlı ve jandarma görevlileri uzaktan kumandalı araba ile oyun oynadı. Ziyaret nedeniyle şehit ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:15 Kaynak: İHA
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