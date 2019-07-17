Şehit çocuklar ve askerler için Elazığ'da yaz şenlikleri iptal edildi
3 saat önce
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri şehit asker ve çocuklar nedeniyle iptal edildi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri şehit asker ve çocuklar nedeniyle iptal edildi.
Elazığ'da her hafta Çarşamba günü yapılması planlanan yaz şenliklerinin bu haftaki programı, Tunceli
'de 2 çocuğun ve Hakkari
'de askerlerin şehit olması sebebiyle iptal edildi.
Şehit olan Ayaz ve Nupelda kardeşler ile Hakkari'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı dileyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları
, "Son günlerde maalesef üzücü haberler alıyoruz. Biz de Çarşamba günü yapmayı planladığımız yaz şenlikleri programımızı bu sebeple iptal ettik. Hain saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ELAZIĞ
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