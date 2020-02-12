Şehit çocukları buz pistinde eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit çocukları buz pistinde eğlendi - Son Dakika

Şehit çocukları buz pistinde eğlendi

7 saat önce

Mardin'de şehit çocukları buz pistinde gönüllerince eğlendi.

Mardin'de şehit çocukları buz pistinde gönüllerince eğlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonunun organizasyonuyla piste gelen 30 şehit çocuğu eğitmen gözetiminde kayarak güzel vakit geçirdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, belediyenin imkanını çocukları için harcadıklarını söyledi.

"Şehit çocukları için ne yapsak azdır" diyen Yaman, "Bizlere şehitlerimizin emanetleri çok mutlu oldu. İlk defa buz pistine ayak basmanın heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Görevliler eşliğinde kayarak hoşça vakit geçirdiler. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor." dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonunun Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir ise, görevlendirme yapılmasının ardından belediye hizmetlerindeki kalitenin yükseldiğini işaret ederek, "Halkın belediyesi oldu. Başta çocuk ve kadınlara yönelik olmak üzere çok önemli çalışmalar yapıldı. Özellikle çocukların yüzü her şekilde güldürülüyor. Çocuklarımız bu pistinde güzel vakit geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Şehit çocukları buz pistinde eğlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:03 Kaynak: AA
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