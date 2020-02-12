Şehit çocukları buz pistinde gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Şehit çocukları buz pistinde gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak 3. kez şehre kurduğu buz pistinde şehit çocukları gönüllerince eğlendi.

Şehit çocukları buz pistinde gönüllerince eğlendi, System.String[]

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak 3. kez şehre kurduğu buz pistinde şehit çocukları gönüllerince eğlendi.


Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının sömestri hediyesi olarak öğrenciler için üçüncü kez kurduğu buz pistine öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor. Günde yüzlerce öğrenci patenleriyle buz pistinde kayarak hoş vakit geçiriyor. Buz pistine misafir olan şehit çocukları, eğitmenlerin gözetimi altında patenleriyle kayarak güzel vakit geçirdi. Buz pistine ayak basmanın heyecanını yaşayan şehit çocuklarının mutluluğu gözlerinden okundu. Şehit çocukları bu imkanları kendilerine sunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediyenin imkanlarını bu şehrin çocukları için harcadıklarını belirtti. Vali Yaman, "Bizlere şehitlerimizin emanetleri olan çocuklarımız çok mutlu oldular. Hayatlarında ilk defa buz pistine ayak basmanın heyecanı mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Buz pistinde Görevli öğretmenlerin eşliğinde kayarak hoşça vakit geçirdiler. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonunun Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 30 şehit çocuğunu, Vali Mustafa Yaman'ın davetlisi olarak buz pistine getirdiklerini ifade eden Kandemir, "Görevlendirme yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi gerçekten halkın belediyesi oldu. Başta çocuk ve kadınlar olma üzere birçok önemli çalışmalara imza attı. Herkesin yüzünü güldürüyor. Bugün şehrimize, büyükşehire layık hizmetler yapılmakta. Özellikle çocukların yüzü her şekilde güldürülüyor. Buz pisti de bunlardan biri. Çocuklarımız bu pistinde güzel vakit geçirdiler. Eğlenerek streslerini attılar. Yüzlerini güldüren Belediye Başkan vekili Valimiz Mustafa Yaman'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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