Şehit Çocukları İçin Söyledi
59 dakika önce
Türk Pop Müziği'nin sevilen güçlü sesi Burcu Güneş, şehit çocuklarının eğitimine destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi.
Almanya'da 2008 yılında kurulan Berlin Şehit Aileleri Dayanışma Derneği, kuruluşunun 10. yılında gelirin tamamı şehit çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Burcu Güneş konseri düzenledi. Berlin'in en özel performans sahnelerinden Kesselhaus'da sahneye çıkan Güneş, iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Raisa & Vanessa imzalı üstü dantelli siyah tulumuyla zarifliğini konuşturan sanatçı, "Bu maneviyatı yüksek özel gecede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklarımız, geleceğimizdir. Geleceğimizin parlaklığı da en güzel eğitimle gerçekleşir" dedi. Konserin bilet satışlarından elde edilen tüm gelirleri Berlin'de okuyan şehit çocuklarımıza burs ve fon oluşturacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:56 Kaynak: Bültenler
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