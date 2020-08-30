Şehit çocukları Sakarya Atlı Spor Köyü'nde gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Şehit çocukları Sakarya Atlı Spor Köyü'nde gönüllerince eğlendi

Şehit çocukları Sakarya Atlı Spor Köyü'nde gönüllerince eğlendi 30 Ağustos Zafer Bayramı günü SASK kapılarını şehit çocukları için açtı Sakarya Atlı Spor Köyü işletmecisi Fatih Önsoy: "Kardeşlerimizin hepsi emanet diye düşünüyoruz ve bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz" Sakarya'nın...

Şehit çocukları Sakarya Atlı Spor Köyü'nde gönüllerince eğlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı günü SASK kapılarını şehit çocukları için açtı

Sakarya Atlı Spor Köyü işletmecisi Fatih Önsoy:

"Kardeşlerimizin hepsi emanet diye düşünüyoruz ve bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Atlı Spor Köyü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve çocuklarına kapılarını açarak gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Sakarya Atlı Spor Köyü kapılarını bu sefer şehit çocukları ve yakınlarına açarak gönüllerince eğlenmeleri sağladı. Kurban Bayramında yetimhanedeki çocuklara kapılarını açan SASK ekibi örnek bir projeye daha imza atarak kapılarını bu sefer şehit çocukları ve yakınlarına açtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde şehit çocukları için çeşitli etkinlikler düzenleyen SASK ekibi gelen çocukları ağırlayarak doğa yürüyüşü ve at binme etkinliği geçekleştirdi. Etkinliklerde gönüllerince eğlenen miniklerin mutlulukları gözlerinden okunurken kendilerine yöneltilen sorulara ise, "Çok eğlendik. Burada atlara bindik ve yürüyüş yaparak etrafı gezdik" diyerek cevap verdiler.

Sakarya Atlı Spor Köyü yetkilileri, kimsesiz, otizimli ve şehit çocuklardan yetenekli olanların lisanslı birer sporcu olarak ülkeye kazandırılması için tüm masraflarının karşılanacağı bilgisini verdi. Kimsesiz, otizimli ve şehit çocukları için sosyal sorumluluk projesi olarak başlayıp daha sonra doğa turizmi ve spor kompleksi olarak yeni sektöre atıldıklarını belirten Sakarya Atlı Spor Köyü sahibi Fatih Önsoy, asıl amaçları doğrultusunda kapılarını bu kez şehit çocukları ve yakınları için açtıklarını söyledi.

Tesisin kuruluş amacını gerçekleştirdiklerini ifade eden SASK Tesis sahibi Fatih Özsoy, "Tesisimizin kuruluş amaçlarından biri olan şehitlerimizin bizlere olan emanetlerini ağırladık. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın mimarları olan şehit ve gazilerimiz ile yakınlarını tesisimizde ağırladık. Atlarımıza binerek güzel zaman geçirdik aileleri ile birlikte. Tesisimizin kuruluş amacını yerine getirdik. Biz tesisimizde, Kurban Bayramının ilk 2 günü yetim çocuklarımızı ağırladık sevgi evlerimizde kalan çocuklarımızı ağırladık. Sonrasında otizmli kardeşlerimizi ağırladık, bugünde şehitlerimizin bize emanetlerini ağırlıyoruz. Hep beraber oyunlar oynadık, burada mutlu ve huzurlu zaman geçiriyoruz. Bize bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hepsi emanet diye düşünüyoruz ve bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onların gözlerindeki mutlulukları görmek istiyoruz, bu mutluluklar için çalışıyoruz" dedi.

SASK ekibinin etkinliğine katılan şehit yakını Aysun Yaşar, "Çok güzel bir uygulama ve güzel bir tesis. Hem modern hem doğa içerisinde, çocuklar içinde çok güzel, yeterli buldum. Atlı Spor Kulübüne çocuklarımız ata bindi, doğa yürüyüşü yaptık, bu şekilde günümüzü geçirdik" diye konuştu.

Hayatında ilk kez ata bindiğini dile getiren şehit yakını 13 yaşındaki Enis Efe Zor, "Buraya gelmem bir sürprizdi. Geldim ve burada ata bindim çok eğlenceliydi. Hayatımda ilk kez ata bindim, ata ilk kez dokundum ve bence çok eğlenceliydi. Bunun kursunu alıp devam ettirmek isterim. Biraz korktum attan ama ilk tecrübeme göre güzel diye düşünüyorum. Burada dolaştık öncesinde daha sonrasında gösteri yaptılar onu izledik, sonrasında ise atlara bindik. Baya bir eğlendik burada" şeklinde konuştu.

Şehit çocukları Sakarya Atlı Spor Köyü'nde gönüllerince eğlendi

Zafer Haftası, Sakarya, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 21:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şehit çocukları Sakarya Atlı Spor Köyü'nde gönüllerince eğlendi - Son Dakika

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