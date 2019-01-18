Şehit Çocuklarına Karnelerini Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı Verdi

Afyonkarahisar'da özel bir okulda eğitim gören şehit çocuklarına yarı yıl karnelerini Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez verdi.

Afyonkarahisar'da özel bir okulda eğitim gören şehit çocuklarına yarı yıl karnelerini Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez verdi.



İl Emniyet Müdürü Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Çömez, okulun konferans salonunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak çocuklara sürpriz yaptı.



Törende karne heyecanını ilk yaşayan öğrenci, Şehit Polis Mucit Eser'in kızı Meryem Su Eser oldu.



Eser'e karnesini İl Emniyet Müdürü Yıldız verdi. Şehit kızı Eser'in mutluluğu gözlerine yansıdı.



Hakkari'de, terör örgütü mensuplarınca yol kenarına yerleştirilen patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Taşbaş'ın kızları Hale ve Ayşe Ecrin Taşbaş'a ise karnesini İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez verdi.



Yıldız, karne töreninde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Şehitlerimizin aileleri bizim en büyük kutsalımız. Bugün şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza il jandarma komutanımız ile gelip karnelerini vermek istedik. Okul idaresi de uygun gördü ve mutlulukla karşıladı. Çocuklarımızın babaları bu ülke için canlarını verdi. Onların kutsal emanetlerini de biz yalnız bırakmamak adına geldik. Biz ve ülkemizin bütün insanları o çocuklarımızın anne ve babaları. Onların gönüllerini bir nebze alabildiysek ne mutlu bize."



Okulun genel koordinatörü Hayrettin Balıkçı da okullarında şehit çocukları için ayrılmış bir kontenjan olduğunu dile getirdi.



Bu kontenjanın çok üstünde öğrenciye eğitim imkanı verdiklerinin altını çizen Balıkçı, "Onları okutmak, sahip çıkmak ve okulumuzda eğitim öğretim görmelerini sağlamak bizler için çok büyük bir onur. Onlar hepimizin çocukları. Dolayısıyla böyle bir günde İl Jandarma komutanımız ve Emniyet Müdürümüzü aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Onur duyduk, iyi ki varlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Karne dağıtımından sonra öğrenciler gönüllerince eğlenerek, sevinçlerini aileleri ile paylaştı.

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