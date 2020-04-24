Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü - Son Dakika

Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü

11 dakika önce

Şehit çocuklarına sürpriz doğum günüDENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, doğum günlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen iki şehidin çocuklarına sürpriz doğum günü yaptı.

Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü

DENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, doğum günlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen iki şehidin çocuklarına sürpriz doğum günü yaptı.

Pamukkale Belediyesi, doğum günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen iki şehit çocuğunu unutmadı ve onlara sürpriz bir doğum günü düzenledi. Belediye Başkanı Avni Örki, evin önüne animatörlerin olduğu tır getirerek, sürpriz kutlamayı renklendirdi. İlk olarak 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın evine gidildi. Şehidin kızı Şevval İrem As'ın 14'ncü doğum günü kutlandı. Animatörlmerin bulunduğu tırdan, şehit kızının adının anons edildi ve alkışlandı. Sonrasında Şevval İrem As, doğum günü pastasını üfledi. Başkan Örki, daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Sıdkı Kara'nın kızı Zeynep Kara'yı ve annesinin önünde ziyaret etti. Zeynep Kara'nın 5'nci yaş günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Örki, hazırlanan özel pastayı da verdi.

Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü

Avni Örki, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:26 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi 23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu 5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi         
12:57
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı         
12:47
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi         
12:44
İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor         
12:41
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi         
12:39
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı         
12:25
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor         
12:13
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı         
12:09
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:06
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı         
11:50
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi         
11:37
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti         
11:32
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı         
11:32
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı         
11:32
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi         
11:26
Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı         
11:25
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu         
11:00
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor         
11:00
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü         
10:57
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi         
10:54
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz         
10:47
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor         
10:47
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı         
10:36
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz? İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?         
10:36
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü         
10:36
Ülkelere göre oruç tutma süreleri! İzlanda 19 saatle zirvede Ülkelere göre oruç tutma süreleri! İzlanda 19 saatle zirvede         
10:30
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu         
10:19
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu         
10:18
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi         
10:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 13:37:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]