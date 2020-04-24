Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü - Son Dakika

Şehit çocuklarına sürpriz doğum günü
7 saat önce
DENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, doğum günlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen iki şehidin çocuklarına sürpriz doğum günü yaptı.
DENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, doğum günlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen iki şehidin çocuklarına sürpriz doğum günü yaptı.Pamukkale Belediyesi, doğum günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelen iki şehit çocuğunu unutmadı ve onlara sürpriz bir doğum günü düzenledi. Belediye Başkanı Avni Örki, evin önüne animatörlerin olduğu tır getirerek, sürpriz kutlamayı renklendirdi. İlk olarak 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın evine gidildi. Şehidin kızı Şevval İrem As'ın 14'ncü doğum günü kutlandı. Animatörlmerin bulunduğu tırdan, şehit kızının adının anons edildi ve alkışlandı. Sonrasında Şevval İrem As, doğum günü pastasını üfledi. Başkan Örki, daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Sıdkı Kara'nın kızı Zeynep Kara'yı ve annesinin önünde ziyaret etti. Zeynep Kara'nın 5'nci yaş günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Örki, hazırlanan özel pastayı da verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:40 Kaynak: DHA
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