Şehit çocuklarının anısına fidan dikiyorlar

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri, 17 yıl önce oluşturdukları "Çubuk Şehitleri Ormanı"na çocuklarının doğum ve şehadet yıl dönümleri ile özel günlerde fidan dikiyor."Çubuk Şehitleri Ormanı"na fidan diken şehit aileleri, böylelikle hem çocuklarının anısını yaşatıyor hem de doğayı yeşillendiriyor.Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit anne ve babalarının diktiği fidanlarla alanın yemyeşil hale geldiğini söyledi.Şehit yakınlarının ormanlık alandaki ağaçlarla çocukları gibi ilgilendiğini vurgulayan Avan, şunları kaydetti:"Şehit anne ve babaları bizzat geldiler şehit çocuklarının isimlerini bir ömür boyu yaşatabilmek için elleriyle buraya fidanlar diktiler. Yaklaşık 17 yıl önce dikilen çam fidanları bugün iki adam boyu oldu. Şehit aileleri 17 yıl boyunca buraya değişik zamanlarda gelip hem yeni fidanları toprakla buluşturdular hem de bakımlarını yaptılar. Bu fidanları suladılar, evlatlarının hasretini sevgisini bu fidanlarda aradılar. Her şehit için birer fidan ile başladığımız orman oluşturma serüvenimize her yıl doğum, ölüm ve özel günlerinde diktiğimiz yeni fidanlarla binlerce fidana ulaştık. Sonuçta işte gördüğünüz bu büyük ormanlık alana kavuştuk. Bundan sonraki amacımız bu alanı genişleterek daha büyük bir ormanlık alan oluşturmak."Avan, ormanlık alanın üst kısmına büyük taşlarla yazdıkları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısının boyasını da yenileyeceklerini sözlerine ekledi."Fidanlarla onu yaşatmaya çalışıyorum"Çocuğunun 25 sene önce şehit olduğunu dile getiren şehit babası Ramazan Gergin, 17 yıldır çocuğunun hasretini ormanlık alanda gidermeye çalıştığını aktararak, "Her sene doğum gününde, şehadet yıl dönümünde, Babalar Günü 'nde gelir, buradaki fidanlarının bakımlarını yaparım, yeni fidanlar dikerim. Çocuğumuz şehit oldu ama bu dünyada adına diktiğimiz fidanlarla onu yaşatmaya çalışıyorum." dedi.Kendilerine ormanlık alanla ilgilenmeyi bir vazife haline getirdiklerini ifade eden şehit babası Bekir Koç da "Temizliğini yaparız, diplerini çapalarız, sularız ve bu şekilde vazifemizi yaparız. Çam da aynı insan gibi ilgi isteyen bir ağaç. Bu nedenle sevgimizi vererek büyütmemiz gerekiyor. Çocuk gibi ilgi isteyerek büyüyor." diye konuştu.Herkesi fidan dikmeye davet eden şehit babası Beytullah Delimehmetoğlu ise "Buraya gelip fidanlarla uğraşmaktan, yeşillik alanda olmaktan, bakmaktan içim açılıyor, huzur buluyorum. Yemyeşil bir alanımızın olması, şehitlerimizin adının yaşatılması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.