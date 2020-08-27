Şehit çocuklarının arkadaşlığı evlilikle taçlandı... - Son Dakika

BABALARI terörle mücadele ederken şehit olan Aslı Sak ile Hakan Aktaş , küçük yaşlarda başlayan arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdılar. Babasının yolundan giden özel harekat polisi Hakan Aktaş, "Birbirimizi teselli ederdik. Kader yıllar sonra bizi bir araya getirdi. Eminim babalarımız da böyle olmasını isterdi" dedi.

Aslının babası özel hareket polisi İhsan Sak, 1992 yılında terör örgütü PKK ile çatışmada, Hakan Aktaş'ın babası Süleyman Aktaş ise 1994'te Fenerbahçe Orduevi'ne konan bombayı imha ederken şehit düşmüştü. Şehit çocukları Aslı Sak ile Hakan Aktaş, daha küçük yaşlarda emniyetin düzenlediği etkinliklerde tanıştı. Sonra başka şehirlere yerleşen iki genç, 2 yıl önce yeniden karşılaştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz pazar günü Eskişehir'de evlendi.

"EMNİYETİN DÜZENLEDİĞİ YEMEKLERDE BÜYÜDÜK"

Hikayelerini DHA'ya anlatan çift, aynı kaderi paylaştıklarını söyledi. Aslı Sak, "Çocukluk arkadaşıydık. Şehit aileleri olduğumuz için aynı ortamdaydık sürekli. Emniyetin, valiliğin düzenlediği yemeklerde büyüdük. Sonra koptuk tabii. Hakan Eskişehir'de kaldı, ben işim gereği Ankara'da yaşamaya başladım. Tekrar görüşmeye başlamamız 2 yıl önce oldu" ifadelerini kullandı.

"KADER YILLAR SONRA BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ"

Ailelerine evleneceklerini söylediğinde çok şaşırdıklarını ifade eden Hakan Aktaş, "Biz evleniyoruz, dediğimizde çok şaşırdılar. Gerçekten çok mutlu oldular. Çünkü aynı kaderleri paylaşıyoruz. Bir arada yıllar sonra yeniden buluşmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Yıllar sonra kader bizi bir araya getirdi. Yuvamızı başka bir şehirde kurduk. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"BABAMIN İZİNDEN GİDİYORUM"

Özel harekat polisi olarak görev yapan Hakan Aktaş, "2010 yılında mesleğe başladım. Özel harekatta başladım. En büyük etken tabii ki babalarımız. Babamın şehit olması beni meslek anlamında çok etkiledi. Mesleği seçmemdeki en büyük etken babam diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Aktaş, "Bizim ortak noktamız babalarımızın şehit olması ve bizim çocukluktan beri birbirimizi tanıyor olmamız. Bu arkadaşlığımız, bu ortak paydamız bizim yuva kurmamıza neden oldu. Yıllar sonra başka şehirlerden birbirimizi bulup evlenmemiz kesinlikle kader. Babalarımız eminim bu şekilde olmasını istedi" dedi.