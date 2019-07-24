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Şehit çocuklarının sünnet sevinci

24 dakika önce

Şehit çocuklarının sünnet sevinci Sivaslı Şehit Hakan Yurtoğlu'nun iki oğlu, Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonunda sünnet sevinci yaşadıSİVAS - Sivas'lı Şehit Hakan Yurtoğlu'nun iki oğlu, Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün...

Şehit çocuklarının sünnet sevinci
Sivaslı Şehit Hakan Yurtoğlu'nun iki oğlu, Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonunda sünnet sevinci yaşadı
SİVAS - Sivas'lı Şehit Hakan Yurtoğlu'nun iki oğlu, Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonunda sünnet sevinci yaşadı.
Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken 2016 yılında PKK ile girişilen çatışmada şehit düşen Sivaslı şehit polis memuru Hakan Yurtoğlu'nun oğulları Yusuf Emin ve Muhammet Taha bugün Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonunda sünnet oldu. İl Müdürü Harun Tan makam otomobilini çocuklara sünnet aracı olarak tahsis etti. İlk olarak şehitlik ziyareti yapıldı. Çocuklar babalarının mezarı başında dua etti. Bu sırada duydu dolu anlar yaşandı. Şehidin eşi Ayşe Yurtoğlu, annesi Şemsi Yurtoğlu ve babası Mustafa Yurtoğlu göz yaşlarına hakim olamadılar.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan burada yaptığı açıklamada, " 2016 yılı Nusaybin Şehidimiz Hakan Yurtoğlu'nun çocuklarının sünnetleri dolayısıyla bir araya geldik. Şehitler ölmez. Sonuçta biz bu çocuklarımızın sünnetinde onu bir daha andık ve ilelebette anacağız. İnşallah düğünlerinde de beraber olacağız.Biz müdürlük olarak elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz ama ne yapsak az " dedi.
Şehidin annesi Şemsi Yurtoğlu, ise bugünde kendilerini yalnız bırakmayıp yanlarında olanlara teşekkür etti.
Şehitlik ziyaretinin ardından sünnetin yapılacağı salona geçildi.
Şehit çocuklarının sünnet sevinci
Erzurum, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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