Şehit çocuklarıyla bayramlaştılar - Son Dakika
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Şehit çocuklarıyla bayramlaştılar

09.07.2022 11:58
Şehit çocuklarıyla bayramlaştılar

İzmir'deki şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk gününü çocuklarının kabirleri başında geçiriyor.

İzmir'deki şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk gününü çocuklarının kabirleri başında geçiriyor.

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitler için dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kabirlere çiçek bırakan şehit yakınları, zaman zaman evlatlarının mezarı başında gözyaşı döktü.

Hakkari'de 29 Haziran 2019'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın annesi Zehra Dolunay da şehitliği ziyaret edenler arasındaydı.

Dolunay, AA muhabirine, oğlunun çok akıllı, gözü kara ve merhametli biri olduğunu anlattı.

Güngör Dolunay'ın evlendikten 3 gün sonra ilk görev yeri Hakkari'ye gittiğini kaydeden anne Dolunay, "Düğününü yaptık, üç gün sonra göreve gitti. Ne biz ona doyduk ne o bize doydu." dedi.

Dolunay, her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret ettiğini ifade ederek, "Günaşırı buradayım. Herkes burada. Biz de onların bayramını kutlamaya geliyoruz. Onlar bize gelemiyor ya biz onlara geliyoruz her bayram. Geldiğim zaman dua ediyorum, sohbet ediyorum, dertleşiyorum, konuşuyorum onunla." ifadelerini kullandı.

"Muhabbet ediyorum, huzur buluyorum"

Niğde'deki Demirkazık Dağı bölgesinde, 8 Haziran 2019'da mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın babası Davut Harmankaya da tek çocuklarının şehit olduğunu aktardı.

Harmankaya, oğlunun şehit olmadan önce izinli olduğu için yanlarına geldiğini, görev yerine gittikten iki gün sonra da acı haberin verildiğini söyledi.

Oğlu olmadan geçen 3 yılın çok zor olduğunu kaydeden Harmankaya, duygularını şöyle anlattı:

"Hani zaman acıyı hafifletir derler ya, öyle bir şey yok. Yaşamayan bilmez. Günden güne daha kötü. Ben hemen hemen her gün geliyorum. Geliyorum oturuyorum, muhabbet ediyorum. Onunla yaşadığı zaman konuştuğum şeyleri yine konuşuyorum. Muhabbet ediyorum, huzur buluyorum. Buraya gelmediğim zaman böyle içimde bir huzursuzluk oluyor. Kızı var, torunum Ebrar. Devamlı yanımızda. Eşim de her gün geliyor ama şehitlikten içeri giremiyor. İlk getirdiğimiz zaman gördü burayı, ondan sonra bir daha kapıdan içeriye girmedi. Orada oturuyor, dua ediyor. Her gün gelir hiç aksatmaz. Şu an kızımın yanında Kuşadası'nda. Bayramlar bizim için zehirli yemek gibi bir şey."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit çocuklarıyla bayramlaştılar - Son Dakika

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