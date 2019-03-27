Şehit Coşkun Kapancı Kabri Başında Anıldı
18 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde, 17 yıl önce Antalya'da şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde, 17 yıl önce Antalya
'da şehit olan Piyade
Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı. 27 Mart
2002 tarihinde Antalya'da vatani görevini ifa ederken nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı, şahadetinin 17. yılında Bafra' nın Ağıllar Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.
Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı'nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Ağıllar Mahallesi Cami İmamı İbrahim Aydın
ve emekli imam Mehmet Arı
'nın okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi. - SAMSUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
Arkadaşına Kızan Sürücü, "Telefonumu Gasbetti" Diyerek Polise Şikayet Etti
Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a Ziyaret
Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!