Şehit Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği bröve, Gaziantepli ailenin en değerli mirası oldu - Son Dakika

Şehit Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği bröve, Gaziantepli ailenin en değerli mirası oldu

12.02.2021 14:01
Şehit Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği bröve, Gaziantepli ailenin en değerli mirası oldu, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan Açıkbaş ailesi, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği mektubu ve brövesini, evlerinin en güzel köşesinde saklayacak.

Gaziantep'te yaşayan Açıkbaş ailesi, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği mektubu ve brövesini, evlerinin en güzel köşesinde saklayacak.

Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde ikamet eden Açıkbaş ailesinin 11 yaşındaki oğulları Eray, 2019'da 24 Kasım İlkokulunda okurken, öğretmeni Elif Çelik aracılığıyla Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'a duygularını anlatan bir mektup yazdı.

Mektuba cevap yazan Coşkun, minik Eray'a bir de üniformasında taşıdığı pars simgeli bröveyi hediye olarak gönderdi.

Şehit Coşkun, satırlarında, asker olmak istediğini belirten Eray'ın mektubunun kendilerini çok sevindirdiğini anlatarak, bir anısını şöyle paylaştı:

"Ben teğmenken bir komutanım bana yıllarca aklımdan, kalbimden çıkmayan bir nasihat vermişti. Nerede olursan ol, kimlerle karşılaşırsan karşılaş arkanda hoş bir seda bırak demişti. İşte Eray sen ve arkadaşların yüreğimizde bir ömür unutamayacağımız hoş bir seda bıraktınız."

Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un şehadet haberi ise Açıkbaş ailesini yasa boğdu.

"Bu mektup ile rozet şehidimizin bize bıraktığı en büyük mirastır"

Baba Harun Açıkbaş, AA muhabirine, şehadet haberini aldıklarına çok üzüldüklerini söyledi.

Şehidin el yazısıyla yazdığı mektubu ve brövesini 2 yıldır özenle sakladıklarını ifade eden Açıkbaş, şöyle devam etti:

"Şu an bu mektup bizim için daha değerli oldu. Evimizin en güzel yerinde tutacağız. Şehit haberini alınca çok yıprandık ve çok üzüldük. Çok duygulu bir mektup. Kendi kaleminden olması, kendi rozetini göndermesi bizim için ayrı bir değer. Ondan bize bir emanet. Keşke tanışsaydık ve konuşsaydık. Bu mektup ile rozet şehidimizin bize bıraktığı en büyük mirastır. Evimizin en güzel köşesinde ömür boyu saklayacağız."

- "Oğluma şehit haberini verirken çok ağladım"

Anne Semra Açıkbaş ise şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un geride hoş bir seda bırakarak gittiğini ifade etti.

Şehit Coşkun ile tanışmayı çok istediğini ancak nasip olmadığını belirten Semra Açıkbaş, "Eminim çok iyi bir babaydı, bir eşti. Rabb'im mekanını cennet eylesin. Allah şehadetini kabul etsin. Bu mektup özellikle oğlum Eray için çok kıymetli. Ömrümüz boyunca hiç unutmayacağız Burak komutanı. Şehit haberini aldığımdan beri aklımdan çıkmıyor. Tanımadan bir insanı sevmek böyle bir şey." dedi.

Şehit haberini aldığı zamanın hayatının en zor anı olduğunu dile getiren Açıkbaş, duygularını şöyle anlattı:

"Dün hayatımın en zor günüydü. Özellikle oğluma şehit haberini verirken çok ağladım. Benim için bile bu kadar zor ise eşi ve ailesini düşünemiyorum. 3 yaşında bir oğlum var onun da adı Burak. Bu ismi çok sevdiğim için ona verdim doğduğunda. İnşallah Burak oğlum da Burak komutan gibi vatanına ve milletine hayırlı bir asker olur ve dünyada yaptıklarıyla iz bırakır. Burak komutan hiç unutulmayacaktır, biz de onu hiç unutmayacağız."

Burak Coşkun, Yüzbaşı, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği bröve, Gaziantepli ailenin en değerli mirası oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı 83 yaşındaki antrenör Aziz Tokat, 58 yıllık takımıyla iki yıllık daha sözleşme imzaladı Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek
Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz         
13:26
Kocası tarafından darbedilip boş arazide başına silah dayanan kadın: Çocuklarım için yaşamak istiyorum Kocası tarafından darbedilip boş arazide başına silah dayanan kadın: Çocuklarım için yaşamak istiyorum         
12:24
Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler         
12:13
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü         
11:47
Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü         
11:14
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak         
10:25
Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler         
09:59
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 14:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Coşkun'un 2 yıl önce oğullarına gönderdiği bröve, Gaziantepli ailenin en değerli mirası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei