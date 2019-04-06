Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz İçin Hatıra Ormanı
54 dakika önce
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına Hatıra Ormanı oluşturuldu.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz
adına Hatıra Ormanı oluşturuldu. Karaağaç
köyünde bulunan Hatıra Ormanı'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine, Kaymakam Mustafa Kaya
, 65. Mekanize Piyade
Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen hakim, savcı ve kurum müdürleri katıldı.
Fidan dikimi öncesi Şehit Savcı Kiraz için dualar okundu. Etkinlikte, 440 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:55 Kaynak: AA
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