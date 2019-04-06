Son Dakika Haberleri: Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz İçin Hatıra Ormanı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz İçin Hatıra Ormanı

54 dakika önce

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz İçin Hatıra Ormanı, System.String[]
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Karaağaç köyünde bulunan Hatıra Ormanı'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine, Kaymakam Mustafa Kaya, 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen hakim, savcı ve kurum müdürleri katıldı.

Fidan dikimi öncesi Şehit Savcı Kiraz için dualar okundu. Etkinlikte, 440 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:55 Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Kiraz, Güncel
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