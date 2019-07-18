Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
3 saat önce
Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze namazından detay Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının araca götürülmesi ANKARA - Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan konsoloslukta görevli diplomat Osman Köse, Ahmet Hamdi...
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor
Cenaze namazından detay
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının araca götürülmesi ANKARA - Irak
'ın Erbil
kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan konsoloslukta görevli diplomat Osman Köse, Ahmet Hamdi Akseki
Camisinde cenaze töreni düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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