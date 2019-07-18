Son Dakika Haberleri: Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
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Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

3 saat önce

Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze namazından detay Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının araca götürülmesi ANKARA - Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan konsoloslukta görevli diplomat Osman Köse, Ahmet Hamdi...

Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor
Cenaze namazından detay
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının araca götürülmesi ANKARA - Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan konsoloslukta görevli diplomat Osman Köse, Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit diplomat Osman Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:32 Kaynak: AA
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