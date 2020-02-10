Şehit Dolançay mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Dolançay mezarı başında anıldı

6 saat önce

Şehit Er Vedat Dolançay, vefatının seneyi devriyesinde Van'ın Saray ilçesindeki mezarının başında anıldı.

Şehit Dolançay mezarı başında anıldı, System.String[]

Şehit Er Vedat Dolançay, vefatının seneyi devriyesinde Van'ın Saray ilçesindeki mezarının başında anıldı.


Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 9 Şubat 2016 yılında şehit edilen Vedat Dolançay, vefatının seneyi devriyesinde kabrinin başında anıldı. Yapılan anma programına kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı. Mezarlıktaki programın ardında şehidin ailesini evinde ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, emniyet ve jandarma personeli ile bazı kurum amirleri, Şehit Dolançay için dua ettiler. - VAN

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:56 Kaynak: İHA
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