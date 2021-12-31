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Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika

Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi

31.12.2021 16:43
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) operatörü Cihan Gökkaya (37), memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) operatörü Cihan Gökkaya (37), memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde, dün akşam PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda, DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri ise saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Şehit Cihan Gökkaya'nın cenazesi, önce Şanlıurfa'ya ardından da törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Balıkesir'e getirilen, evli ve 2 çocuk babası Cihan Gökkaya için DSİ 25'inci Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve kurum müdürleri ile şehit Gökkaya'nın mesai arkadaşları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehidin cenazesine çelenk gönderdi.

Gönüllü olarak bölgeye gittiği öğrenilen Gökkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan eşi Arzu Gökkaya, "Ne olur 'Şaka yaptım' de, ne olur 'Şaka yaptım', desin" diyerek gözyaşı döktü.'BİZ BU VATAN İÇİN VARIZ'Şehit Cihan Gökkaya'nın amcası Muzaffer Gökkaya, DSİ'deki törenin ardından taziyeleri kabul etti. Gökkaya, "Öncelikle vatan sağ olsun. Kurumumuzu temsilen gitti, görev icabı. Bu memleket daha ne Cihan'lar kazanır ne Cihan'lar gider ama Türkiye Cumhuriyeti sağ olur. Söylenecek söz artık yok. Bu vatan bizim. Bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Şu anda 2 oğlum var, ben varım, yeğenlerim var, torunum var. Hepimiz hazırız. Biz bu vatan için varız. Devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yöneticilerimiz zaten gerekeni yapar. Silahlı Kuvvetler'imiz de Genelkurmay'ımız da kolluk kuvvetlerimiz de gerekeni yapar. Bizim onlara güvencimiz sonsuz" dedi.Zağnos Paşa Camisi'ne götürülen şehit Cihan Gökkaya'nın cenazesi, cuma vakti kılınan namaz sonrası şehitlikte toprağa verildi.

Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Balıkesir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit DSİ operatörü, Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika


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