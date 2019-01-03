Polis Memuru Fethi Sekin'i, "İzmir" Unutmuyor!

BU KALP SENİ UNUTUR MU?

İzmirliler, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önündebomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can'ı unutmadı. Gösterdiği kahramanlıkla sadece İzmirlilerin değil tüm Türkiye'nin kalbinde taht kuran Fethi Sekin için yarışmayla "anıt heykel" yaptıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkla da şehit polisin adını ölümsüzleştirdi. Ayrıca İzmir Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin", Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin güneyinde yer alan 1586/1 sokağa ise "Şehit Musa Can" adı verildi.

ŞEHİDİN ADINA YAKIŞAN PARK

Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'nın içerisinde 'Park İzmir', 'Park İzmir Kaykay', 'Park İzmir Çocuk' ve 'Park İzmir Çamlık' bölümleri bulunuyor. İzmir'in sevilen parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor. Şehit Fethi Sekin Parkı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi, usb şarj noktaları, kendi kendini temizleyen akıllı WC ve güvenlik kamera sistemi de yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 4 Ocak günü hizmete açılan parkın kurdelasını,kahraman polisin ailesiyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu birlikte kesmişti.