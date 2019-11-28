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Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek

6 saat önce

Hakkari Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde toprağa verilecek.

Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek, System.String[]

Hakkari Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde toprağa verilecek.


Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevliyken Merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, yarın Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. 1992 doğumlu olan şehit Duymaz'ın 2018 yılında göreve başladığı ve ilk görev yerinin Hakkari olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin 4 kardeşten ikincisi olduğu bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT

Jandarma, Hakkari, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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