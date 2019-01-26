Şehit Edilen Filistinli Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.



Filistinli yüzlerce kişi İsrail askerlerinin "taş attığı gerekçesiyle" gerçek mermiyle şehit ettiği Eymen Osman Ahmed'i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.



Ahmed'in naaşı doğum yeri olan Ramallah kenti yakınındaki Silvad beldesinde kılınan cenaze namazının ardından, belde mezarlığında toprağa verildi.



Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Eymen Osman Ahmed'in Silvad beldesinde İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildiği belirtilmişti.



İsrail ordusu ise Filistinli çocuğa, yoldan geçen İsrail araçlarına taş attığı gerekçesiyle ateş edildiğini açıklamıştı.

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