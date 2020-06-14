Şehit edilen Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe'nin ismi üst geçide verildi - Son Dakika

Aslen Antalyalı olan Şehit Gökçe, 1998 yılında Balaban Jandarma Karakolu'nda görev yaparken Yukarıulıpınar Mevkinde devriye faaliyeti icrası esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehidin isminin yazılı olduğu tabelayı üst geçide monte etti.

Karayolları tarafından ilçenin Yukarıulupınar Mahallesi'ne geçtiğimiz yıllarda yapılan üst geçide, "Şehit Jandarma Onbaşı Dursun Gökçe"nin ismi verildi.

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