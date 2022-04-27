Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor - Son Dakika
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Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor

27.04.2022 16:35
Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, olayla ilgili kamera kayıtları dosyası bilirkişiye gönderilerek rapor istendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz,, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.

Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Fatih Özturan salonda hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise duruşmaya katılmadı. Salonda şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar da yer aldı.BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYORDuruşmada, kamera kayıtlarıyla ilgili dosya bilirkişiye gönderilerek rapor istendi. Karşılıklı beyanların ardından mahkeme heyeti, Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına, Efe Özturan'a ise yurt dışı çıkış yasağı şartı koyulup, adli kontrol halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Mayıs tarihine erteledi.

Bu arkada 5'inci duruşmada kararın çıkması bekleniyor.


Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor
Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor
Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor
Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor
Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor
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Polis Memuru, Bodrum, Fatih, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor - Son Dakika


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