Şehit Emanetleri sergisi Çatalca'da açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emanetleri sergisi Çatalca'da açıldı - Son Dakika

Şehit Emanetleri sergisi Çatalca'da açıldı

6 saat önce

ÇATALCA'da şehitlerden geriye kalan son mektupları, giysileri gibi eşyaların sergilendiği 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri' sergisi açıldı.

Şehit Emanetleri sergisi Çatalca'da açıldı, System.String[]
ÇATALCA'da  şehitlerden geriye kalan son mektupları, giysileri gibi eşyaların sergilendiği 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri' sergisi açıldı. Çatalca Nazım Özbay kültür Merkezinde açılısı yapılan sergi öncesi konuşan Şehit Piyade Kur Albay Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker "Amacımız Genç nesilleri şehitlerin emanetleriyle buluşturarak onlarda milli bilinci oluşturmak." dedi.

Çatalca'da bulunan Nazım Özbay Kültür merkezinde hazırlanan sergide  200'ün üzerinde şehidin eşyaları, yazdıkları son mektuplar ve kişisel eşyaları sergileniyor. Serginin ilk defa İstanbul ili sınırlarında açıldığını söyleyen 2017 yılında Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker, "Sergimizin amacı genç nesilleri şehitlerimizin emanetleriyle buluşturarak onlarda milli bilinci uyandırmak. Şehitlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamak. Onların fedakarlıklarını genç nesillere anlatmak, taşıdıkları sorumlulukları biraz olsun hissettirmek" diye konuştu.

Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi 4 gün boyunca açık kalacak.


Gökhan Peker, Çatalca, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:13 Kaynak: DHA
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