Şehit emanetleri sergisi Kartepe'de açıldı

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği şehit hatıralarıyla dolu kıyafet ve eşyalarının yer aldığı "Devlet Büyükleri ve Şehit Emanetleri Sergisi" yoğun katılımla açıldı.



Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye genelinde 47'ncisi düzenlenen şehit hatıralarıyla dolu kıyafet ve eşyalarının yer aldığı "Devlet Büyükleri ve Şehit Emanetleri Sergisi" özel bir AVM'de açıldı. Sergi 27 Eylül - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında açık olacak. Düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Tuğamiral Deniz Hava Komutanı Alper Yeniol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit ve gazi yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.



Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün hüzünlü aynı zamanda gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar verdiği tüm şehitleri rahmetle minnetle anıyoruz. Bu coğrafyada bizler var olduğumuz sürece şu güzel al bayrağa, rengini şehitlerimizin kanından alan bu kıymetli bayrağı asla ama asla yere düşürmeyeceğiz. Canımız pahasına bu bayrağa sahip çıkacağız. Belli bir yaşın üstündeki tüm hemşerilerimiz bunun manevi anlamını çok iyi biliyor ama gençlerimiz bugünlere nasıl geldiğimizi bilsinler, görsünler biraz daha anlasınlar istedik. Sergimizin süresi boyunca genç kardeşlerimizin bu sergiyi görebilmesi için Kartepe Belediyesi olarak tüm lojistiğini sağlayarak gereken faydayı elde edeceğimizi temenni ediyorum" dedi.



Daha sonra söz alan Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ise, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi burada şerefle yad ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini beraber kesip ardından sergiyi gezdi. - KOCAELİ