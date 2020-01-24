Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, hemşehrilerinin hazırladığı videoyla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, hemşehrilerinin hazırladığı videoyla anıldı - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, hemşehrilerinin hazırladığı videoyla anıldı

7 saat önce

Diyarbakır'da 19 yıl önce uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili hemşehrilerinin duygularını anlattığı video hazırlandı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, hemşehrilerinin hazırladığı videoyla anıldı, System.String[]

Diyarbakır'da 19 yıl önce uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili hemşehrilerinin duygularını anlattığı video hazırlandı.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın vefatının 19. yıl dönümü nedeniyle belediye hizmet binası önünde kurulan kürsüde, ilçe halkı ve ilçeye gelen misafirler Gaffar Okkan'a sevgisini anlattı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan videoda, vatandaşların Okkan hakkında paylaştığı sözler yer aldı.

Hendekliler ile Diyarbakır'dan anma törenleri için ilçeye gelen vatandaşlar, videoda Şehit Ali Gaffar Okkan'ın değerli bir vatan evladı olduğunu belirterek, ülke için yaptığı hizmetlerden örnekler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Ali Gaffar Okkan'ı ve şehitlerimizi hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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