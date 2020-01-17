Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına karate turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına karate turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına karate turnuvası düzenlenecek

7 saat önce

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001'de uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına memleketi Hendek'te karate turnuvası düzenlenecek.

Şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına karate turnuvası düzenlenecek, System.String[]

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001'de uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına memleketi Hendek'te karate turnuvası düzenlenecek.

Turnuva öncesi Diyarbakır'dan gelen sporcular ve basın mensuplarıyla Bayraktepe Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Okkan ve 5 silah arkadaşının şehadetinin üzerinden 19 yıl geçtiğini anımsattı.

Okkan'ın zor bir dönemde, devletle millet arasında köprü olduğunu belirten Babaoğlu, "Diyarbakır halkının gönlünü fethetmiştir. Şehrin faydasına olacak birçok uygulama ile 'Gaffar Baba' unvanını alan şehidimiz bugün halen eşi görülmemiş bir sevgiyle yad ediliyor. Büyük devlet adamlığı, halkına ve memleketine olan aşkı sayesinde tarihler boyunca unutulmayacak sonsuz saygıyı ve sevgiye şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın Hendek Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvaya 56 ilden 1129 sporcunun katılacağını aktaran Babaoğlu, tüm sporculara başarılar diledi.

Toplantının ardından Babaoğlu ve toplantıya katılan sporcular, Diyarbakır'dan getirilen toprağı Okkan'ın kabrine döktü.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın da katıldığı törende, Okkan için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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