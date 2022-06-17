Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Ödüllü Mektup Yarışması ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Ödüllü Mektup Yarışması ödül töreni düzenlendi

17.06.2022 17:27
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Ödüllü Mektup Yarışması ödül töreni düzenlendi

Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Ödüllü Mektup Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Ödüllü Mektup Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonundaki törene Şehit Ali Gaffar Okkan'ın ablası Sebahat Arslan, kardeşi Gülsüm Özger'in yanı sıra Hendek Kaymakam Vekili Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Erdem Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Gazi Mustafa Çolak, Gaziler, PTT-DER Genel Başkanı Mustafa Bayraktar, PTT-DER İl Başkanı Mustafa Çodur, MHP Kaçep Komisyon Başkanı Zübeyde Gürbüz, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Okunan duaların ardından Hendek ve PTT Çalışanları Dayanışma Derneğini tanıtan sunum yapıldı.

Kaymakam Güney, burada yaptığı konuşmada, Şehit Ali Gaffar Okkan'ın tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurduğunu belirterek, "Bu topraklarda her vesileyle anmaya devam edeceğiz, yakınlarının hep yanında olacağız. Bugünde anlamlı bir etkinlikte değerli öğrencilerimiz kendi duygu ve düşüncelerini mektuplarla ifade ettiler. Bu vesileyle şehit emniyet müdürümüzü bir kere daha yad ediyoruz." ifadelerine yar verdi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da şehidi unutmamaya ve unutturmamaya çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimize bizden sonraki nesillerimize Ali Gaffar Okkan ve diğer şehitlerimizin neler yaptıklarını her fırsatta hatırlatmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenleri kutluyor, Şehidimiz Ali Gaffar Okkan'ı ve tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Şehit Ali Gaffar Okkan için yazılan mektuplar okundu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, törene katılan protokol tarafından takdim edildi. Şehidin ablası Sebahat Arslan'a da hatıra plaketi takdim edildi.

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Kaynak: AA

Ali Gaffar Okkan, Hendek, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Ödüllü Mektup Yarışması ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

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