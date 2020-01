Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.



Hendek Belediye Mezarlığında gerçekleşen anma törenine Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, şehidin eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarıyla askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, eşinin mezarına kızıyla birlikte aile bireylerini temsilen karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın öz geçmişi okundu.



Programda konuşma yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Şehrimiz ve ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Ali Gaffar Okkan, son görev yeri olan Diyarbakır'da kurduğu kardeşlik köprüsüyle necip milletimizin gönlüne taht kurmuştur. 100 binlerce Diyarbakırlının kalbinde ve isimlerinde sevgiyle yaşattığı Ali Gaffar Okkan yaptıklarıyla hepimizin ve tüm Türkiye'nin örnek alması gereken bir isim olmuştur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve kardeşliğimize kast eden hainlerin oyunlarını alt üst edip, planlarını bozan Diyarbakırlıların Gaffar babası milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır" dedi.



Vatandaşımızın gönüllerinde sonsuza kadar vefa ve sevgiyle yer almaya devam edecek



Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, "Bugün Hendek için müstesna bir gün. Çünkü ilçemizin yetiştirdiği çok değerli bir devlet adamı, Şehidimiz Ali Gaffar Okkan'ın şahadetinin 19. yıl dönümünde onu çok sevdiğimizi ve hiçbir zaman unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş ve gönüllerimizde hissetmiş olacağız. Görevini layıkıyla yapan ve bu süre içerisinde etrafında sevgi çemberi oluşturan şehidimiz, vatandaşlarımızın gönüllerinde sonsuza kadar vefa ve sevgiyle yer almaya devam edecektir" diye konuştu.



Şehidimiz toprağa değil, gönüllere gömülmüştür



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Böyle bir Şehidimizin ailesinin bu ilçemizde olması da ayrı bir onur vericidir. ve hani bizim bir sözümüz vardır, 'Analar ne evlatlar doğurur' diyerek böyle bir terime mazhar olmuş olan anaların da ellerinden öpüyorum, aileye hürmetler sunuyorum inşallah. Yine güzel bir terim vardır 'Bu dünyada herkes ölecektir, kimi toprak, kimi gönüllere gömülecektir' işte şehidimiz toprağa değil gönüllere gömülmüştür Allah kendine rahmet etsin, Allah kendinden razı olsun. Bizim kültürümüzde vatana sahip olmak canla beraberdir, canını veremezsen vatana sahip olamazsın, bizler her birimiz, her vatan evladımız bu vatan için canımızı her dem vermeye hazırız, her zaman da hazır olacağız inşallah. Bunu böyle sadece Diyarbakır değil bütün dünya bilsin, bütün dünya bilsin diyorum inşallah" şeklinde konuştu.



Şehidimiz Ali Gaffar Okkan örnek bir şahsiyet



MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Ali Gaffar Okkan büyüğümüz gerçekten Türkiye'de bu memleketin evladı nasıl olunur, 'Bu memleketin her karış toprağı benim vatanımdır' ifadesi sadece sözden ibaret değil fiiliyata, hayata da nasıl geçirilir onu hepimize öğretmiş olan örnek bir şahsiyet. Bizler inşallah bugün de yarın da Türkiye'ye, Türk milletine hangi bölgeden, hangi yöreden olursa olsun bütün insanlarımıza hep beraber 82 milyon Türkiye'ye sahip çıkacağız. Ona yönelen bütün tehdit ve tehlikelere karşı yılmadan, yıkılmadan, büyük bir cesaret ve moralle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyorsa bunu şehitlerimize borçluyuz



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Yüzyıllarca bu topraklar üzerinde bizler huzur içinde, özgürce yaşıyorsak, mukaddesatımız güvence altında ise, namusumuz emniyet altında ise, bayraklarımız dalgalanabiliyor, minarelerimizde ezanlarımız okunabiliyorsa bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar onların kanları ile kazanıldı, bugün bize emanet. Bizler bu şehitlerimizin hakkını ödemekten aciziz, millet olarak vefa duygularımızı onların şehadet yıl dönümleri ile beraber her an hissederek yaşatmak zorundayız. Bu toprakların onuru olan, gururu olan Ali Gaffar Okkan Şehidimizi de bugün mezarı başında anıyor, Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.



Devre arkadaşı Okkan'ı anlattı



Şehit Okkan'ın devre arkadaşlarından emekli Emniyet Müdürü Hüseyin Sarıoğlu ise, "Bizim Gaffar Okkan'la beraber sınıf arkadaşları olarak 1967'den beri aşağı-yukarı 50 yılı aşkın bir süredir tanışıklığımız, dostluğumuz, aile dostluğumuz var. Küçük yaşlardan itibaren birlikte olduk, birlikte büyüdük. Bu dostluğumuz süresince bazı yerlerde beraber çalıştık. Çalıştığımız yerlerde birbirimizle haberleştik. Özellikle ben kendisiyle birlikte İzmir'de 1973-1980 yılları arasında kaldığım sürede birlikte çalıştık. Aynı birim içerisinde çalışırken değerli devremiz Ali Gaffar Okkan'ın o genç yaşında, İzmir'in terör ortamında çalıştığımız dönemde, İzmir'de ki emniyet müdürlüğünde özellikle siyasi şubede elit kadronun oluşturulmasında o genç yaşta büyük katkısı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan dua ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından anma programı son buldu. - SAKARYA