Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

7 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından şehadetinin 19'uncu yılında Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan okutulan Mevlid-i Şerif ile anıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından şehadetinin 19'uncu yılında Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan okutulan Mevlid-i Şerif ile anıldı.


19 yıl önce uğradığı saldırı sonucu şehit olan ve bir süre Eskişehir'de de görev yapan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Reşadiye Camii'nde öğle namazı öncesi mevlit okutuldu. Odunpazarı İlçe Müftülüğü görevlilerince okunan Mevlid-i Şerif sonra eller semaya açılarak, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve tüm şehitlerin ruhu için dua hediye edildi.


Öte yandan çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşın katıldığı merasimde, cemaate cami bahçesinde lokma tatlısı ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Ali Gaffar Okkan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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