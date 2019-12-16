Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi anısına off-road etkinliği

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ölümünün birinci yıl dönümünde Ovit Dağı'nda off-road etkinliği düzenlendi.

Beyaz Karanfil Derneğinin "Kendine Bir Şans Ver" projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Rize Off-Road Kulübü Derneği tarafından etkinliğe katılanlara İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda mangal yapıldı.

Off-road sporcularının araçlarıyla geldikleri piknik alanında gösteri yapacaklarını öğrenen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Ovit Dağı'na çıkan öğrenciler, daha sonra Ovit Tüneli bölgesindeki uygun arazide sporcularla birlikte off-road araçlarına bindi.

İkizdere Kaymakam Vekili Sercan Yılmaz, AA muhabirine açıklamasında, şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi anısına bu etkinliğin düzenlendiğini dile getirdi.

Off-road sporcularıyla bir araya geldiklerini aktaran Yılmaz, "Off-road heyecanını biz de yaşadık. Yabancı olduğumuz bir şey tanıdık. Çok güzel bir faaliyet oldu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şehit Altuğ Verdi'nin Rizelilerin kabinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerle onun unutulmadığını görüyoruz. Bu bir kamu görevlisi için çok değerli. Şehadetinden sonra böyle güzel şekilde anılması da ayrı bir güzel." diye konuştu.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise anlamlı ve çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl şehit emniyet müdürümüz burada bir etkinlik yapmıştı. Bu etkinliği düzenleyen Rize Off-Road Kulübü ve Beyaz Karanfil Derneğine hassasiyetleri için çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.