Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam

6 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam, System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı yaralayan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

Katil zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kuruluna sunuldu.

Kurul tarafından yapılan kontrolde, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.

Sanık hakkında hazırlanan raporda şu bilgiler yer alıyor:

"İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 6 Ocak 2020 giriş ve 10 Ocak 2020 çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, bu duruma göre Sarıcaoğlu'nun 11 Aralık 2018'de 'tasarlayarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme, tasarlayarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle iki kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur."

Olay

Rize Emniyet Müdürlüğünde, 11 Aralık 2018'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı. Yaralı yakalanan olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21 Kasım 2019'da yapılan duruşmasında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ifadesi sırasında, akıl sağlığının bozuk olduğunu beyan etmiş, bunun üzerine avukatı akıl sağlığı raporu talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespitine karar vermişti.

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, "şehit, gazi" kelimelerinin kullanılabilmesine ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi
Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]