Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi darbeye karşı büyük direnç göstermişti - Son Dakika

Rize'de iki yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye yönelik suikastı ile ilgili yürütülen soruşturmada FETÖ üyesi olduğu belirtilen 27 kişiden 25'i çeşitli illerde gözaltına alındı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığı gece Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak darbecilere karşı büyük mücadele sergilediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutunu koruduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, iki yıl önce görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit edip Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan polis memuru tetikçi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantıları tespit edildi.

Suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince 27 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda tetikçi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi S.S.'nin de aralarında olduğu FETÖ üyesi 25 şüpheli yakalandı.

DARBE GECESİ ERDOĞAN'IN KONUTUNA DARBECİLERİ YAKLAŞTIRMADI

Dokuzu aktif polis, emniyet teşkilatından ihraç edilmiş eski polisler ile araştırma görevlisi, doktor, öğretmen ve örgütün yayın organı Cihan Haber Ajansı çalışanı ve saldırganın eşi S.S.nin de aralarında olduğu hücreye yönelik İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de yapılan operasyonların yankıları sürerken, iki yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Verdi'nin, 2016 yılında 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığı gece Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak darbecilere karşı büyük bir mücadele sergilediği ve hainleri püskürttüğü ortaya çıktı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de darbecilere direnen grubu yönettiği öğrenilirken, darbecilere karşı koyup, operasyonlar düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunu ve konutun çevresini koruma altına aldığı kaydedildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 YIL SONRA ERDOĞAN'IN MEMLEKETİ RİZE'YE ATANMIŞTI

O tarihteki darbe girişiminde verdiği mücadele ile öne çıkan Verdi, darbe girişiminden bir yıl sonra 2017'de Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Erdoğan'ın memleketi Rize'ye atandı. 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen şehit emniyet müdürü, 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmişti. İki yıl önceki menfur saldırıda şehit düşen Altuğ Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere pek çok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve konferanslarda Türkiye'yi temsil etmişti.

(Sadık Kahraman/İHA)