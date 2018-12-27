Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlit Okutuldu

Rize Emniyet Müdürlüğü makamında polis tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Kırıkkale'de mevlit okutuldu.

Rize Emniyet Müdürlüğü makamında polis tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Kırıkkale'de mevlit okutuldu.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nur Camisi'nde okutulan mevlit programında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için dualar edildi. Öğlen namazı sonrası cami avlusunda vatandaşlara polisler tarafından lokum ikram edildi. Mevlit programına Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, emniyet teşkilatı, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Altuğ kardeşimiz, şehidimiz için 50 hatim indirildi ve mevlit okutuldu. Allah kabul etsin. Bürokrasinin ve meslektaşlarımız ile Kırıkkale hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla dualar ettik kendisine. Bu saatten sonra yapabileceğimiz buydu. Onu unutmadığımızı göstermek istedik. Allah kabul etsiz diyoruz" diye konuştu.



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Önce rahmetle anıyorum şehidimizi. Burada da mesai arkadaşları ve yakın arkadaşları var. Herkes çok güzel bir şekilde anlatıyor şehidimizi. Rabb'im mekanını cennet etsin. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah bir defa daha bu tür üzücü olaylarla karşılaşmayız. Hepsinin mekanları cennet olsun" dedi. - KIRIKKALE

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