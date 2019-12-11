Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi mezarı başında anıldı - Son Dakika

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı.

Mersin Mezitli Mezarlığı'nda bulunan Verdi'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma törenine, şehidin eşi Leyla, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile çok sayıda kurum müdürü ve vatandaş katıldı.

Aktaş, kendisi de emekli emniyet müdürü olan şehit babasının elini öperek, başsağlığı diledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Aktaş, şöyle konuştu:

"Kalleş bir saldırıda şehit verdiğimiz Altuğ Verdi'yi, seneidevriyesinde mezarı başında, yakınlarıyla, sevenleriyle, dostlarıyla, meslektaşlarıyla birlikte yad ettik. Allah rahmet eylesin. Allah bizleri Altuğ Verdi başta olmak üzere şehitlerimize mahcup etmesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın inşallah."

Altuğ Verdi, geçen yıl Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.