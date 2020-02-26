Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

6 saat önce

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı, System.String[]

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aralarında emniyet müdürü Verdi'yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları savcılıkça, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında bugün mahkemeye çıkartılan 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

(İHA)

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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